(Губарева) Агафья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Губарева) Агафья Антоновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

24.04.1874

Дата смерти

02.05.1874

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1874

Отец: Губарев Антон Григорьевич

Мать: Губарева Ксения Саввична

ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-89,зап-25
Крещение
24.04.1874
Godparents:Криволукская крестьянка Мария Кондратьевна Губарь
Смерть
02.05.1874
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист=146,кадр-17
Похороны
04.05.1874
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