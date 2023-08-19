(Губарева) Агафья Антоновна
Место рождения
Дата рождения24.04.1874
Дата смерти02.05.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1874
ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист-89,зап-25
Крещение
24.04.1874
Godparents:Криволукская крестьянка Мария Кондратьевна Губарь
Смерть
02.05.1874
Причина смерти: Болезнь - после родовая слабость | ГАДО , Ф - 256-1-2, м/к-1874г.,лист=146,кадр-17
Похороны
04.05.1874