Корсунова Устинья Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смерти05.03.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Корсунов Савва Евстафьевич
Отец ребёнка: Корсунов Евстафий Петрович
ГАХО р/с 1835г.
Бракосочетание
До 1833
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1840
Дочь: Наталья Евстафиевна
Отец ребёнка: Корсунов Евстафий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Корсун Никандр Евстафьевич
Отец ребёнка: Корсунов Евстафий Петрович
Смерть
05.03.1876
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 139 / , м/к - 1876г. / зап.№ 4 / Троицкая церковь Изюмский уезд слобода Кривая Лука
Похороны
07.03.1876
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 139 /,, м/к-1876г. / зап.№ 4 / . Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кпмвая Лука