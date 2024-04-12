Корсунова Устинья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова Устинья Ефимовна

Корсунова Устинья Ефимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

05.03.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Корсунов Савва Евстафьевич

Отец ребёнка: Корсунов Евстафий Петрович

ГАХО р/с 1835г.
Бракосочетание
До 1833

Муж: Корсунов Евстафий Петрович

Троицкая церковь
Рождение ребёнка
22.08.1840

Дочь: Наталья Евстафиевна

Отец ребёнка: Корсунов Евстафий Петрович

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Корсун Никандр Евстафьевич

Отец ребёнка: Корсунов Евстафий Петрович

Смерть
05.03.1876
Причина смерти: Естественная смерть/старость | ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 139 / , м/к - 1876г. / зап.№ 4 / Троицкая церковь Изюмский уезд слобода Кривая Лука
Похороны
07.03.1876
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 139 /,, м/к-1876г. / зап.№ 4 / . Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кпмвая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close