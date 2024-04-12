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Корсунов Кузьма Григорьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: Корсунов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Корсунов Никита Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Николаевская церковь Изюмский уезд сл.Кривая Лука, и/р 1775г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-562,лист-4426,зап-143
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Корсун Евстафий Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
11.07.1743

Дочь: Ефимия Кузьминична

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская губ.,ИЗюмского полка местечко Печенеги
м/к 1743г лист № 49,. зап.№ 40. Покровская церковь
Смерть
Неизвестно
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