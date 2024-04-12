Корсунов Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1711
Отец: Корсунов Григорий
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: ?
Николаевская церковь Изюмский уезд сл.Кривая Лука, и/р 1775г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-562,лист-4426,зап-143
Рождение ребёнка
Около 1731
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
11.07.1743
Дочь: Ефимия Кузьминична
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская губ.,ИЗюмского полка местечко Печенеги
м/к 1743г лист № 49,. зап.№ 40. Покровская церковь
Смерть
Неизвестно