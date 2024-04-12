Корсунов Леонтий Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1771
Отец: Корсунов Никита Кузьмич
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1799г. ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-632 , Исповед.роспись 1781г Кр.Лука
Бракосочетание
10.01.1792
ЦГИАК/Киев/,Ф - 1989-1-632,м/к 1792г.лист № 466,зап.№ 3.
Рождение ребёнка
1794
Сын: Корсунов Кирилл Леонтьевич
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /
Троицкая церковь, р/с - 1811г.,зап. № 47.
Рождение ребёнка
1796
Сын: Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /
Николаевская церковь с.Ямполь м/к 1792г.лист № 466,зап.№ 3,ЦГИАК,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47.,рев.сказка 1850г.
Рождение ребёнка
17.05.1810
Сын: Корсунов Максим Леонтьевич
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /
ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-47
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Корсунов Григорий Леонтьевич
Мать ребёнка: Корсунова 2-Й Брак Параскева
Бракосочетание
До 1814
Смерть
1834
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно