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Корсунов Кирилл Леонтьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Корсунов Леонтий Никитович

Мать: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /

Троицкая церковь, р/с - 1811г.,зап. № 47.
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Матрена Кирилловна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Бракосочетание
До 1819

Жена: Корсунова Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Настасия Кирилловна

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсун Петр Кириллович

Мать ребёнка: Корсунова Анастасия

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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