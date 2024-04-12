Корсунова Анастасия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиПосле 1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Матрена Кирилловна
Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Бракосочетание
До 1819
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Елена Кирилловна
Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Настасия Кирилловна
Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Смерть
После 1835
Рождение ребёнка
Около 1840
Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич
Похороны
Неизвестно