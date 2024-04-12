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Корсунова Анастасия

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1835

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Матрена Кирилловна

Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Бракосочетание
До 1819

Муж: Корсунов Кирилл Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Елена Кирилловна

Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Настасия Кирилловна

Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Смерть
После 1835
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсун Петр Кириллович

Отец ребёнка: Корсунов Кирилл Леонтьевич

Похороны
Неизвестно
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