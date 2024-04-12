Корсунова (Скрипникова) Евфросиния Ивановна / 1-й брак / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова (Скрипникова) Евфросиния Ивановна / 1-й брак /

Корсунова (Скрипникова) Евфросиния Ивановна / 1-й брак /

Место рождения

Никифоровка

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

До 1813

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: ?

Бракосочетание
10.01.1792

Муж: Корсунов Леонтий Никитович

ЦГИАК/Киев/,Ф - 1989-1-632,м/к 1792г.лист № 466,зап.№ 3.
Рождение ребёнка
1794

Сын: Корсунов Кирилл Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович

Троицкая церковь, р/с - 1811г.,зап. № 47.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович

Николаевская церковь с.Ямполь м/к 1792г.лист № 466,зап.№ 3,ЦГИАК,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
1800

Сын: Корсунов Наум Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович

ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович

ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47.,рев.сказка 1850г.
Рождение ребёнка
17.05.1810

Сын: Корсунов Максим Леонтьевич

Отец ребёнка: Корсунов Леонтий Никитович

ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-47
Смерть
До 1813
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close