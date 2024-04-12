Корсунов Наум Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Бракосочетание
До 1823
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Евфимия Наумовна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Марьяна Наумовна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Смерть
После 1839
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Евдокия Наумовна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Харетина Наумовна
Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна
Похороны
Неизвестно