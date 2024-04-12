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Корсунов Наум Леонтьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1839

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Корсунов Леонтий Никитович

Мать: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /

ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Бракосочетание
До 1823

Жена: Корсунова Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Корсунов Семион Наумович

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Евфимия Наумовна

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Марьяна Наумовна

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна

Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Корсунов Елисей Наумович

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Корсунов Демид Наумович

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна

Смерть
После 1839
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Евдокия Наумовна

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Харетина Наумовна

Мать ребёнка: Корсунова Параскева Никифоровна

Похороны
Неизвестно
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