Корсунов Лаврентий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1804

Дата смерти

27.02.1874

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1771 г.р.

Жена

1806 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Корсунов Леонтий Никитович

Мать: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /

ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47.,рев.сказка 1850г.
Бракосочетание
15.10.1824

Жена: Корсунова Евфросиния Васильевна

ГАХО , Ф - 40-110-290, ч.-2, м/к 1824г.,зап-18, кадр-472
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ердакиева Юлия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Корсунов Емельян Лаврентьевич

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна

Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Федорченко Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Корсунов Андрей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна

Ревизская сказка 1855г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
26.03.1851

Сын: Корсунов Гавриил Лаврентьевич

Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна

Смерть
27.02.1874
Причина смерти: Естественная смерть/старость | РАДО Ф - 265-1- 2/ стр.№ 141 / , м/к 1874г./ зап.№ 2 /
Похороны
28.02.1874
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда,ГАДО Ф-265-1-2 / зап.№ 141 /,м/к-1874г./зап.№ 2 /
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