Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти27.02.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1804
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 47.,рев.сказка 1850г.
Бракосочетание
15.10.1824
ГАХО , Ф - 40-110-290, ч.-2, м/к 1824г.,зап-18, кадр-472
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ердакиева Юлия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Рубан Пелагея Лаврентьевна
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Корсунов Емельян Лаврентьевич
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна
Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Федорченко Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Корсунов Андрей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна
Ревизская сказка 1855г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
26.03.1851
Сын: Корсунов Гавриил Лаврентьевич
Мать ребёнка: Корсунова Евфросиния Васильевна
Смерть
27.02.1874
Причина смерти: Естественная смерть/старость | РАДО Ф - 265-1- 2/ стр.№ 141 / , м/к 1874г./ зап.№ 2 /
Похороны
28.02.1874
Троицкая церковь слободы Кривая Лука Изюмского уезда,ГАДО Ф-265-1-2 / зап.№ 141 /,м/к-1874г./зап.№ 2 /