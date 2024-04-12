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Корсунов Андрей Лаврентьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Мать: Корсунова Евфросиния Васильевна

Ревизская сказка 1855г.зап.№ 66.
Бракосочетание
28.01.1869

Жена: Корсунова Евдокия Васильевна

ГАДО ф - 429-1-2/ стр.№ 124 / , м/к 1869г./ зап.№ 9 / Николаевская церковь сл.Ямполь.
Рождение ребёнка
15.06.1870

Сын: Корсунов Тихон Андреевич

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна

Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 17 /, м/к-1870г./ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
28.09.1872

Дочь: Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна

ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 158 / , м/к - 1872г. / зап.№ 42 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1874

Сын: Корсунов Наум Андреевич

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна

ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 122 / , м/к - 1874г. / зап.№ 62 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1877

Дочь: Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна

ГАДО , Ф-265-1-4 / лист № 15 / , м/к - 1877г / зап.№ 16 /. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.08.1879

Дочь: Соломонида Андреевна

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 18 /, м/к-1876г../ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
12.01.1882

Сын: Корсунов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 55 /, м/к-1882г../ зап.№ 5 /
Место жительства
С 1886
Некрасовская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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