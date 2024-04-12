(Корсунова) Дарья Андреевна
Место рождения
Дата рождения03.04.1877
Дата смерти25.08.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1877
ГАДО , Ф-265-1-4 / лист № 15 / , м/к - 1877г / зап.№ 16 /. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Крещение
03.04.1877
ГАДО ,Ф-265-1-4 / лист № 15 /,м/к - 1877г. / зап.№ 16 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Смерть
25.08.1881
Причина смерти: Болезнь - от кори | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1881г./ зап.№ 34 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 45 /.
Похороны
27.08.1881
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1881г./ зап.№ 34 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 45 /.