Корсунова (Милькина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти30.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1837
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 156 /, м/к-1917г../ зап.№ 4 /
Бракосочетание
28.01.1869
ГАДО ф - 429-1-2/ стр.№ 124 / , м/к 1869г./ зап.№ 9 / Николаевская церковь сл.Ямполь.
Рождение ребёнка
15.06.1870
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Лаврентьевич
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 17 /, м/к-1870г./ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
28.09.1872
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Лаврентьевич
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 158 / , м/к - 1872г. / зап.№ 42 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1874
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Лаврентьевич
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 122 / , м/к - 1874г. / зап.№ 62 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1877
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Лаврентьевич
ГАДО , Ф-265-1-4 / лист № 15 / , м/к - 1877г / зап.№ 16 /. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.08.1879
Дочь: Соломонида Андреевна
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Лаврентьевич
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 18 /, м/к-1876г../ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
12.01.1882
Сын: Корсунов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Лаврентьевич
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 55 /, м/к-1882г../ зап.№ 5 /
Смерть
30.01.1917
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1917г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 156 /.
Похороны
01.02.1917
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1917г./ зап.№ 4 /, ГАДО Ф 265-1-10 / лист № 156 /.