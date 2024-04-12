(Корсунова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Корсунова) Наталья Андреевна

(Корсунова) Наталья Андреевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

28.09.1872

Дата смерти

17.01.1874

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1872

Отец: Корсунов Андрей Лаврентьевич

Мать: Корсунова Евдокия Васильевна

ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 158 / , м/к - 1872г. / зап.№ 42 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Крещение
29.09.1872
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 246 , м/к-1872г. / зап.№ 42 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кпмвая Лука
Похороны
17.01.1874
ГАДО , Ф-265-1-2, / стр.№ 139 /, м/к 1874г., / зап.№ 2 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Смерть
17.01.1874
Причина смерти: Болезнь - диарея | ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№ 139 / , м/к-1874г. / зап.№ 2 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close