(Корсунова) Наталья Андреевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1872
Дата смерти17.01.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1872
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 158 / , м/к - 1872г. / зап.№ 42 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Крещение
29.09.1872
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 246 , м/к-1872г. / зап.№ 42 / , Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кпмвая Лука
Похороны
17.01.1874
ГАДО , Ф-265-1-2, / стр.№ 139 /, м/к 1874г., / зап.№ 2 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Смерть
17.01.1874
Причина смерти: Болезнь - диарея | ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№ 139 / , м/к-1874г. / зап.№ 2 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука