Корсунова (Ващенко) Евфросиния Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунова (Ващенко) Евфросиния Васильевна

Корсунова (Ващенко) Евфросиния Васильевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Ващенко Василий Васильевич

Мать: не указана

Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Бракосочетание
15.10.1824

Муж: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

ГАХО , Ф - 40-110-290, ч.-2, м/к 1824г.,зап-18, кадр-472
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ердакиева Юлия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Корсунов Емельян Лаврентьевич

Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Федорченко Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Корсунов Андрей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Ревизская сказка 1855г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
26.03.1851

Сын: Корсунов Гавриил Лаврентьевич

Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close