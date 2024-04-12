Рубан (Корсунова) Пелагея Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубан (Корсунова) Пелагея Лаврентьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Мать: Корсунова Евфросиния Васильевна

Бракосочетание
04.10.1853

Муж: Рубан Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Рубан Матвей Матвеевич

Отец ребёнка: Рубан Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Рубан Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Рубан Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Рыбовол Акилина Матвеевна

Отец ребёнка: Рубан Матвей Степанович

Рождение ребёнка
24.03.1871

Дочь: Матрона Матвеевна

Отец ребёнка: Рубан Матвей Степанович

ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.,лист-70,зап.-10
Рождение ребёнка
24.05.1875

Сын: Рубан Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Рубан Матвей Степанович

ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-17,зап-23
Рождение ребёнка
01.04.1878

Сын: Рубан Евфимий Матвеевич

Отец ребёнка: Рубан Матвей Степанович

ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-81,зап-19
Смерть
Неизвестно
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