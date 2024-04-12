Рубан Матвей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти28.10.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Рубан Степан Андреевич
Мать: Рубан Зиновия Васильевна
Бракосочетание
04.10.1853
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Рыбовол Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна
Рождение ребёнка
24.03.1871
Дочь: Матрона Матвеевна
Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна
ГАДО,Ф - 265-1-1,м/к-1871г.,лист-70,зап.-10
Рождение ребёнка
24.05.1875
Сын: Рубан Иван Матвеевич
Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна
ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1875г.,лист-17,зап-23
Рождение ребёнка
01.04.1878
Мать ребёнка: Рубан Пелагея Лаврентьевна
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-81,зап-19
Смерть
28.10.1879
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно