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Рубан Матвей Матвеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1857

Дата смерти

14.07.1916

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1783

Сын: Рубан Дмитрий Матвеевич

Мать ребёнка: Рубан София Семеновна

Рождение
1857

Отец: Рубан Матвей Степанович

Мать: Рубан Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Троян Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Рубан София Семеновна

Бракосочетание
21.04.1876

Жена: Рубан София Семеновна

ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1876г.,лист-127,зап-6
Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Рубан Никанор Матвеевич

Мать ребёнка: Рубан София Семеновна

Рождение ребёнка
10.01.1882

Сын: Рубан Демид Матвеевич

Мать ребёнка: Рубан София Семеновна

Рождение ребёнка
12.08.1884

Сын: Рубан Тихон Матвеевич

Мать ребёнка: Рубан София Семеновна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-19,зап-44
Рождение ребёнка
28.02.1887

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Рубан София Семеновна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-195,зап-9
Смерть
14.07.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
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