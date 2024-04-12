Рубан Матвей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти14.07.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1783
Мать ребёнка: Рубан София Семеновна
Рождение
1857
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Троян Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Рубан София Семеновна
Бракосочетание
21.04.1876
Жена: Рубан София Семеновна
ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1876г.,лист-127,зап-6
Рождение ребёнка
12.07.1879
Мать ребёнка: Рубан София Семеновна
Рождение ребёнка
10.01.1882
Мать ребёнка: Рубан София Семеновна
Рождение ребёнка
12.08.1884
Мать ребёнка: Рубан София Семеновна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-19,зап-44
Рождение ребёнка
28.02.1887
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Рубан София Семеновна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-195,зап-9
Смерть
14.07.1916
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно