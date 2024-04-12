Рубан (Муренцова) София Семеновна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1783
Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Троян Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич
Бракосочетание
21.04.1876
ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1876г.,лист-127,зап-6
Рождение ребёнка
12.07.1879
Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
10.01.1882
Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич
Рождение ребёнка
12.08.1884
Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-19,зап-44
Рождение ребёнка
28.02.1887
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-195,зап-9
Смерть
Неизвестно