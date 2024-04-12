Рубан (Муренцова) София Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рубан (Муренцова) София Семеновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.12.1783

Сын: Рубан Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич

Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Троян Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич

Бракосочетание
21.04.1876

Муж: Рубан Матвей Матвеевич

ГАДО , Ф -265-1-3, м/к-1876г.,лист-127,зап-6
Рождение ребёнка
12.07.1879

Сын: Рубан Никанор Матвеевич

Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
10.01.1882

Сын: Рубан Демид Матвеевич

Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
12.08.1884

Сын: Рубан Тихон Матвеевич

Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-19,зап-44
Рождение ребёнка
28.02.1887

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Рубан Матвей Матвеевич

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-195,зап-9
Смерть
Неизвестно
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