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Рубан Тихон Матвеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

12.08.1884

Дата смерти

28.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1884

Отец: Рубан Матвей Матвеевич

Мать: Рубан София Семеновна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-19,зап-44
Крещение
12.08.1884
Godparents:Криволукские крестьяне : Василий Захарович Угнивенко и Григория Трофимовича Шилина жена-Параскева Севастьянова
Смерть
28.06.1886
Причина смерти: Болезнь - корь | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1886г.,лист-174,зап-16
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