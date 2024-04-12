(Рубан) Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения28.02.1887
Дата смерти22.09.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1887
Отец: Рубан Матвей Матвеевич
Мать: Рубан София Семеновна
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1887г.,лист-195,зап-9
Крещение
28.02.1887
Godparents:Криволукские крестьяне : Евфим Федорович Иващенко и Федора Аввакумовича Цыбы жена - Ульяна Матвеева
Смерть
22.09.1888
Причина смерти: Болезнь-дифтерит
Похороны
Неизвестно