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Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Мать: Корсунова Евфросиния Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Корсунова Стефанида Андреевна

Бракосочетание
До 1852

Жена: Корсунова Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Корсунов Авраам Дмитриевич

Мать ребёнка: Корсунова Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Корсун Аксентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Корсунова Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Корсунов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Корсунова Стефанида Андреевна

Рождение ребёнка
19.06.1870

Сын: Корсунов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Корсунова Стефанида Андреевна

РАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 17 / , м/к-1871г,/ зап.№ 30 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
11.03.1872

Дочь: Сычева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Корсунова Стефанида Андреевна

Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 143 /, м/к-1872г.. / зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
04.07.1874

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: Корсунова Стефанида Андреевна

ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 101 / , м/к - 1874г. / зап.№ 39 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
1880

Сын: Корсунов Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Корсунова Стефанида Андреевна

Смерть
Неизвестно
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