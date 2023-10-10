Сычева (Корсунова) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1872
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 143 /, м/к-1872г.. / зап.№ 14 /
Крещение
12.03.1872
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 143 / , м/к 1872г. / зап.№ 14 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Бракосочетание
26.01.1890
Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
м/к 1890г.лист № 85,зап.№ 7, Ф - 331-1-45 Архив г.Усть-Лабинска
Смерть
Неизвестно