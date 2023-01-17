станица Ладожская, станица Ладожская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Ладожская

Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Екатеринодарский уезд
9Ладожская станицана прав. берегу р. Кубани8658168116771714великороссыправославныеЦерковь православная 1, учительская семинария 1, образцовая школа 1, женское училище 1, лавок с красным товаром 4, бакалейных 16, питейных заведений 3, кожевенный завод 1 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Усть-Лабинский район
160178Ладожскаястаница45°18'00"39°56'00"L-37-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Усть-Лабинский муниципальный район, Ладожское сельское поселение
3657419101ст-ца Ладожская#Н/Д
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