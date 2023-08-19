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(Корсунова) Марфа Дмитриевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

04.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1874

Отец: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич

Мать: Корсунова Стефанида Андреевна

ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 101 / , м/к - 1874г. / зап.№ 39 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Крещение
05.07.1874
ГАДО , Ф-265-1-2 / лист № 101 /, м/к 1874г.,/ зап.№ 39 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда | Godparents:Ккестьяне : Андреев Митрофан Петрович и Корсуна Федора Тимофеевича жена Ксения Андреевна.
Смерть
Неизвестно