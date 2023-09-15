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Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Корсунов Леонтий Никитович

Мать: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /

Николаевская церковь с.Ямполь м/к 1792г.лист № 466,зап.№ 3,ЦГИАК,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марина Осиповна / Иосифовна /

Мать ребёнка: Корсунова Ельзавета

Бракосочетание
До 1829

Жена: Корсунова Ельзавета

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Корсун Корней Иосифович / Осипович /

Мать ребёнка: Корсунова Ельзавета

Военная служба
Неизвестно
Отставной рядовой
Смерть
После 1835
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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