Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Николаевская церковь с.Ямполь м/к 1792г.лист № 466,зап.№ 3,ЦГИАК,Ф - 1989-1-632
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марина Осиповна / Иосифовна /
Мать ребёнка: Корсунова Ельзавета
Бракосочетание
До 1829
Жена: Корсунова Ельзавета
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Корсун Корней Иосифович / Осипович /
Мать ребёнка: Корсунова Ельзавета
Военная служба
Неизвестно
Отставной рядовой
Смерть
После 1835
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно