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Корсунова Ельзавета

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марина Осиповна / Иосифовна /

Отец ребёнка: Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич

Бракосочетание
До 1829

Муж: Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Корсун Корней Иосифович / Осипович /

Отец ребёнка: Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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