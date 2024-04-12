Корсунова Ельзавета
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марина Осиповна / Иосифовна /
Отец ребёнка: Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич
Бракосочетание
До 1829
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Корсун Корней Иосифович / Осипович /
Отец ребёнка: Корсун Осип / Иосиф / Леонтьевич
Смерть
Неизвестно