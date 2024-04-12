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Корсунов Григорий Леонтьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Корсунов Леонтий Никитович

Мать: Корсунова 2-Й Брак Параскева

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Корсунов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Корсунова Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея

Рождение ребёнка
После 1835

Сын: Корсунов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея

Рождение ребёнка
1838

Сын: Корсун Поликарп Григорьевич

Мать ребёнка: Корсунова Пелагея

Место жительства
1848
Для приема переселенцев были образованы три временных комитета. Таманский окружной комитет по водворению переселенцев возглавил полковник Могукоров. «Местопребывание Таманского комитета было назначено... Показать все
Военная служба
С 1848
Ревизская сказка 1850г. зап.№ 66. Призван с сыновьями в Кавказское линейное войско.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
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