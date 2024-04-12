Корсунов Григорий Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Корсунов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Корсунова Пелагея
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Корсунова Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Корсунова Пелагея
Рождение ребёнка
После 1835
Сын: Корсунов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Корсунова Пелагея
Рождение ребёнка
1838
Сын: Корсун Поликарп Григорьевич
Мать ребёнка: Корсунова Пелагея
Место жительства
1848
Для приема переселенцев были образованы три временных комитета. Таманский окружной комитет по водворению переселенцев возглавил полковник Могукоров. «Местопребывание Таманского комитета было назначено... Показать все
Военная служба
С 1848
Ревизская сказка 1850г. зап.№ 66. Призван с сыновьями в Кавказское линейное войско.
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь