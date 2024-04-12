Корсунова Пелагея
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Корсунов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Корсунова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
После 1835
Сын: Корсунов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Корсун Поликарп Григорьевич
Отец ребёнка: Корсунов Григорий Леонтьевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно