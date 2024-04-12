Корсунов Максим Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения17.05.1810
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1810
ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-47
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Рождение ребёнка
До 1832
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Бракосочетание
До 1835
Жена: Корсунова Анна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Корсун Емельян Максимович
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Корсун Пантелеймон Максимович
Мать ребёнка: Корсунова Анна
Место жительства
1848
Для приема переселенцев были образованы три временных комитета. Таманский окружной комитет по водворению переселенцев возглавил полковник Могукоров. «Местопребывание Таманского комитета было назначено... Показать все
Военная служба
После 1848
Ревизская сказка 1850г. зап.№ 66.-Записан с сыновьями в Кавказское линейное казачье войско
Смерть
После 1850
Россия Кубанская обл.