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Корсунов Максим Леонтьевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

17.05.1810

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1810

Отец: Корсунов Леонтий Никитович

Мать: Корсунова Евфросиния Ивановна / 1-й брак /

ГАХО , Ф - 40-110-279, м/к 1810г.,зап-47
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Корсун Давыд Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Корсун Роман Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Корсун Трофим Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Бракосочетание
До 1835

Жена: Корсунова Анна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсун Емельян Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Корсун Пантелеймон Максимович

Мать ребёнка: Корсунова Анна

Место жительства
1848
Для приема переселенцев были образованы три временных комитета. Таманский окружной комитет по водворению переселенцев возглавил полковник Могукоров. «Местопребывание Таманского комитета было назначено... Показать все
Военная служба
После 1848
Ревизская сказка 1850г. зап.№ 66.-Записан с сыновьями в Кавказское линейное казачье войско
Смерть
После 1850
Россия Кубанская обл.
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