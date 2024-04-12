Корсун Емельян Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Корсунов Максим Леонтьевич
Мать: Корсунова Анна
Место жительства
1948
Для приема переселенцев были образованы три временных комитета. Таманский окружной комитет по водворению переселенцев возглавил полковник Могукоров. «Местопребывание Таманского комитета было назначено... Показать все
Смерть
Неизвестно