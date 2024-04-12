Корсунова Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Рождение ребёнка
До 1832
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Бракосочетание
До 1835
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Корсун Емельян Максимович
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Рождение ребёнка
До 1848
Сын: Корсун Пантелеймон Максимович
Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно