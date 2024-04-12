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Корсунова Анна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Корсун Давыд Максимович

Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Корсун Роман Максимович

Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич

Рождение ребёнка
До 1832

Сын: Корсун Трофим Максимович

Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич

Бракосочетание
До 1835

Муж: Корсунов Максим Леонтьевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Корсун Емельян Максимович

Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич

Рождение ребёнка
До 1848

Сын: Корсун Пантелеймон Максимович

Отец ребёнка: Корсунов Максим Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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