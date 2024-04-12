Корсун Пантелеймон Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Пантелеймон Максимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: Корсунов Максим Леонтьевич

Мать: Корсунова Анна

Место жительства
1848
Для приема переселенцев были образованы три временных комитета. Таманский окружной комитет по водворению переселенцев возглавил полковник Могукоров. «Местопребывание Таманского комитета было назначено... Показать все
Смерть
Неизвестно
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