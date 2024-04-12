Корсун Роман Никитович
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиОколо 1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Корсунов Никита Кузьмич
ГАХО рев.сказка 1811г.запись № 154.
Военная служба
1784
Отдан в рекруты
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: ?
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: ?
ГАХО , р/с 1811г. зап.№ 47.
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Корсунов Анисим Романович
Мать ребёнка: ?
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Смерть
Около 1826
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно