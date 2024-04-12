Корсунов Анисим Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунов Анисим Романович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Корсун Роман Никитович

Мать: ?

Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Бондарева Евдокия Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Марина Анисимовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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