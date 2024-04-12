Корсунов Анисим Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Корсун Роман Никитович
Мать: ?
Троицкая церковь, р/с - 1835г.
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Бондарева Евдокия Анисимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Марина Анисимовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно