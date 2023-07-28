Бондарева (Корсунова) Евдокия Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарева (Корсунова) Евдокия Анисимовна

Бондарева (Корсунова) Евдокия Анисимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Корсунов Анисим Романович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бондарев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Бондарев Федор Данилович

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Хмелева Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Данилович

Бракосочетание
27.10.1874

Муж: Бондарев Федор Данилович

Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1874г / зап.№ 13 /, Ф-265-1-2 / лист № 132 /
Рождение ребёнка
11.09.1875

Дочь: Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Данилович

Рождение ребёнка
19.06.1877

Сын: Бондарев Иуда Федорович

Отец ребёнка: Бондарев Федор Данилович

ГАДО , Ф -265-1-4, м/к-1877г.,лист-21,зап-32
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бондарев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Бондарев Федор Данилович

Рождение ребёнка
15.03.1883

Дочь: Юлия Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Данилович

Рождение ребёнка
03.09.1884

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Бондарев Федор Данилович

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-21,зап-49
Рождение ребёнка
03.08.1888

Сын: Бондарев Евдоким Федорович

Отец ребёнка: Бондарев Федор Данилович

Смерть
Неизвестно