(Бондарева) Анастасия Федоровна
Место рождения
Дата рождения03.09.1884
Дата смерти27.06.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884
ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-21,зап-49
Крещение
03.09.1884
Godparents:Криволукские крестьяне : Елисей Иванович Федорченко и Ильи Григорьева Бородаева жена Екатерина Федоровна
Смерть
27.06.1885
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-116,зап-29
Похороны
29.06.1885