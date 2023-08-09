(Бондарева) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бондарева) Анастасия Федоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

03.09.1884

Дата смерти

27.06.1885

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884

Отец: Бондарев Федор Данилович

Мать: Бондарева Евдокия Анисимовна

ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1884г.,лист-21,зап-49
Крещение
03.09.1884
Godparents:Криволукские крестьяне : Елисей Иванович Федорченко и Ильи Григорьева Бородаева жена Екатерина Федоровна
Смерть
27.06.1885
Причина смерти: Болезнь - оспа | ГАДО , Ф - 265-1-7, м/к-1885г.,лист-116,зап-29
Похороны
29.06.1885