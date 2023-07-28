Корсунов Яков Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунов Яков Никитович

Корсунов Яков Никитович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1762

Дата смерти

После 1837

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Корсунов Никита Кузьмич

Мать: Корсунова Марина Саввична

Троицкая церковь и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК, Ф - 1989-1-613. ГАХО ,р/с 1811г. зап.№ 47.,Исповед.роспись 1781г
Бракосочетание
02.01.1782

Жена: Корсунова Домникия Григорьевна

ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1- 578 , м/к 1782г.Николаевская церковь
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Корсун Логвин Яковлевич

Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
15.04.1787

Дочь: Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна

Николаевская церковь , м/к 1787г.. ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-597
Рождение ребёнка
13.03.1790

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна

Троицкая церковь, м/к 1790г. зап.№ 13, Украина г.Киев ЦГИАК , Ф - 1989-1-606 / лист № 468 /
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.07.1796

Дочь: Христина Яковлевна

Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна

Троицкая церковь , ЦГИАК Ф - 1989-1- м/к 1796г.
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Акелина Яковлевна

Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 62 /, м/к-1873г./ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Корсунов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Корсунова Домникия Григорьевна

Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Смерть
После 1837
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно