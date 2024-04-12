Корсунова (Ставбурова) Домникия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Ставбурова) Домникия Григорьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Ставбуров Григорий Иванович

Мать: Ставбур Ирина Емельяновна

Троицкая церковь,и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Бракосочетание
02.01.1782

Муж: Корсунов Яков Никитович

ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1- 578 , м/к 1782г.Николаевская церковь
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Корсун Логвин Яковлевич

Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович

Рождение ребёнка
15.04.1787

Дочь: Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович

Николаевская церковь , м/к 1787г.. ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-597
Рождение ребёнка
13.03.1790

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович

Троицкая церковь, м/к 1790г. зап.№ 13, Украина г.Киев ЦГИАК , Ф - 1989-1-606 / лист № 468 /
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович

Рождение ребёнка
23.07.1796

Дочь: Христина Яковлевна

Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович

Троицкая церковь , ЦГИАК Ф - 1989-1- м/к 1796г.
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Акелина Яковлевна

Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 62 /, м/к-1873г./ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Корсунов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович

Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Смерть
Неизвестно
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