Корсунова (Ставбурова) Домникия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1765
Троицкая церковь,и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Бракосочетание
02.01.1782
ЦГИАК / Киев / Ф - 1989-1- 578 , м/к 1782г.Николаевская церковь
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович
Рождение ребёнка
15.04.1787
Дочь: Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович
Николаевская церковь , м/к 1787г.. ЦГИАК / Киев / ,Ф - 1989-1-597
Рождение ребёнка
13.03.1790
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович
Троицкая церковь, м/к 1790г. зап.№ 13, Украина г.Киев ЦГИАК , Ф - 1989-1-606 / лист № 468 /
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович
Рождение ребёнка
23.07.1796
Дочь: Христина Яковлевна
Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович
Троицкая церковь , ЦГИАК Ф - 1989-1- м/к 1796г.
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Акелина Яковлевна
Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 62 /, м/к-1873г./ зап.№ 31 /
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Корсунов Яков Никитович
Троицкая церковь , р/с - 1835г.
Смерть
Неизвестно