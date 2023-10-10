Ставбуров Григорий Иванович
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Ставбуров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Корсунова Домникия Григорьевна
Мать ребёнка: Ставбур Ирина Емельяновна
Троицкая церковь,и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ставбуров Лаврентий Григорьевич
Мать ребёнка: Ставбур Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ставбуров Яким Григорьевич
Мать ребёнка: Ставбур Ирина Емельяновна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Пархоменко Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Ставбур Ирина Емельяновна
Смерть
Неизвестно