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Ставбуров Григорий Иванович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Ставбуров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Корсунова Домникия Григорьевна

Мать ребёнка: Ставбур Ирина Емельяновна

Троицкая церковь,и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ставбуров Лаврентий Григорьевич

Мать ребёнка: Ставбур Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ставбуров Яким Григорьевич

Мать ребёнка: Ставбур Ирина Емельяновна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Пархоменко Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Ставбур Ирина Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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