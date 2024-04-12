Ставбур Ирина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Корсунова Домникия Григорьевна
Отец ребёнка: Ставбуров Григорий Иванович
Троицкая церковь,и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ставбуров Лаврентий Григорьевич
Отец ребёнка: Ставбуров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Ставбуров Яким Григорьевич
Отец ребёнка: Ставбуров Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Пархоменко Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Ставбуров Григорий Иванович
Смерть
1789
Похороны
Неизвестно