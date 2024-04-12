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Ставбур Ирина Емельяновна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1742

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Корсунова Домникия Григорьевна

Отец ребёнка: Ставбуров Григорий Иванович

Троицкая церковь,и/р-1793г / зап.№ 77 /. ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Ставбуров Лаврентий Григорьевич

Отец ребёнка: Ставбуров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ставбуров Яким Григорьевич

Отец ребёнка: Ставбуров Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Пархоменко Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Ставбуров Григорий Иванович

Смерть
1789
Похороны
Неизвестно
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