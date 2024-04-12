(Корсунова) Акелина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Корсунова) Акелина Яковлевна

(Корсунова) Акелина Яковлевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

18.05.1863

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Корсунов Яков Никитович

Мать: Корсунова Домникия Григорьевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 62 /, м/к-1873г./ зап.№ 31 /
Смерть
18.05.1863
Причина смерти: Болезнь - моче-каменная | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1873г / зап.№ 31 /, Ф-265-1-2 / лист № 62 /
Похороны
20.05.1873
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-2 / лист № 62 /.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close