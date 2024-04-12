(Корсунова) Акелина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти18.05.1863
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-2 // стр.№ 62 /, м/к-1873г./ зап.№ 31 /
Смерть
18.05.1863
Причина смерти: Болезнь - моче-каменная | Троицкая церковь сл.Кривая Лука м/к-1873г / зап.№ 31 /, Ф-265-1-2 / лист № 62 /
Похороны
20.05.1873
Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1873г./ зап.№ 31 /, ГАДО Ф 265-1-2 / лист № 62 /.