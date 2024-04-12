Корсунова Анна Григорьевна / 1-й брак / — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова Анна Григорьевна / 1-й брак /

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

До 1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ,р/р-1793г / зап.№ 99 /. ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Агафья Назаровна

Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович

Троицкая церковь ,и/р - 1793г. / зап.№ 99 /, ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Бракосочетание
До 1778

Муж: Корсунов Назар Никитович

Смерть
До 1778
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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