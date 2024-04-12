Корсунова Анна Григорьевна / 1-й брак /
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиДо 1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1744
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ,р/р-1793г / зап.№ 99 /. ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Агафья Назаровна
Отец ребёнка: Корсунов Назар Никитович
Троицкая церковь ,и/р - 1793г. / зап.№ 99 /, ЦГИАК ,Ф - 1989-1-613.
Бракосочетание
До 1778
Смерть
До 1778
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно