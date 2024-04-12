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Корсун Иосиф Алексеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До 1915

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Корсун Алексей Назарович

Мать: Корсунова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Корсун Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна

Бракосочетание
До 1860

Жена: Корсун Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
23.05.1870

Сын: Корсун Михаил Иосифович

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1, // стр.№ 13 /, м/к-1870г... / зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
18.07.1874

Сын: Корсун Владимир Иосифович

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна

ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 103 / , м/к - 1874г. / зап.№ 33 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Корсун Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 5 /, м/к-1877г.. / зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
08.06.1880

Сын: Корсун Федор Иосифович

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 84 /, м/к-1880г../ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Корсун Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна

Смерть
До 1915
Похороны
Неизвестно
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