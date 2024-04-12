Корсун Иосиф Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна
Бракосочетание
До 1860
Жена: Корсун Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
23.05.1870
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1, // стр.№ 13 /, м/к-1870г... / зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
18.07.1874
Сын: Корсун Владимир Иосифович
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна
ГАДО , ф-265-1-2 / лист № 103 / , м/к - 1874г. / зап.№ 33 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
16.01.1877
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-4 // стр.№ 5 /, м/к-1877г.. / зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
08.06.1880
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-5 // стр.№ 84 /, м/к-1880г../ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Корсун Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Корсун Евдокия Андреевна
Смерть
До 1915
Похороны
Неизвестно