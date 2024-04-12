Корсун Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения23.05.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
23.05.1870
Отец: Корсун Иосиф Алексеевич
Мать: Корсун Евдокия Андреевна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1, // стр.№ 13 /, м/к-1870г... / зап.№ 20 /
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Харченко Анна Михайловна
Мать ребёнка: Корсун Соломония Анисимовна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Зленко Анна Михайловна
Мать ребёнка: Корсун Соломония Анисимовна
Троицкая церковь, м/к 1917г / зап.№ 17 / , ГАДО , Ф - 265-1-10 / лист № 153 /.
Рождение ребёнка
11.05.1911
Мать ребёнка: Корсун Соломония Анисимовна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 13 /, м/к-1911г... / зап.№ 27 /
Рождение ребёнка
19.04.1913
Дочь: Угнивенко Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Корсун Соломония Анисимовна
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-12 // стр.№ 123 /, м/к-1913г.. / зап.№ 23 /
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно