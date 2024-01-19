Угнивенко (Корсун) Агафья Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.04.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-12 // стр.№ 123 /, м/к-1913г.. / зап.№ 23 /
Рождение ребёнка
1933
Сын: Угнивенко Николай Семенович
Отец ребёнка: Угнивенко Семен Трофимович
Бракосочетание
До 1933
Рождение ребёнка
1940
Сын: Угнивенко Владимир Семенович
Отец ребёнка: Угнивенко Семен Трофимович
Смерть
Неизвестно