Угнивенко (Корсун) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко (Корсун) Агафья Михайловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

19.04.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1913

Отец: Корсун Михаил Иосифович

Мать: Корсун Соломония Анисимовна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-12 // стр.№ 123 /, м/к-1913г.. / зап.№ 23 /
Рождение ребёнка
1933

Сын: Угнивенко Николай Семенович

Отец ребёнка: Угнивенко Семен Трофимович

Бракосочетание
До 1933

Муж: Угнивенко Семен Трофимович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Угнивенко Владимир Семенович

Отец ребёнка: Угнивенко Семен Трофимович

Смерть
Неизвестно
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