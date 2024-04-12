Угнивенко Семен Трофимович
Место рождения
Дата рождения10.05.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1911
ГАДО , Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-11,зап-26
Крещение
10.05.1911
Godparents:Криволукские крестьяне : Иван Иванович Шемигон и Стефана Губарева - жена Хеонея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Угнивенко Николай Семенович
Мать ребёнка: Угнивенко Агафья Михайловна
Бракосочетание
До 1933
Рождение ребёнка
1940
Сын: Угнивенко Владимир Семенович
Мать ребёнка: Угнивенко Агафья Михайловна
Смерть
Неизвестно