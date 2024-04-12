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Угнивенко Семен Трофимович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

10.05.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1911

Отец: Угнивенко Трофим Романович

Мать: Угнивенко Татьяна Никитина

ГАДО , Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-11,зап-26
Крещение
10.05.1911
Godparents:Криволукские крестьяне : Иван Иванович Шемигон и Стефана Губарева - жена Хеонея Афанасьевна
Рождение ребёнка
1933

Сын: Угнивенко Николай Семенович

Мать ребёнка: Угнивенко Агафья Михайловна

Бракосочетание
До 1933

Жена: Угнивенко Агафья Михайловна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Угнивенко Владимир Семенович

Мать ребёнка: Угнивенко Агафья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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