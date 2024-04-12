Угнивенко Татьяна Никитина
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1893
Сын: Угнивенко Харитон Трофимович
Отец ребёнка: Угнивенко Трофим Романович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Безнос Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Угнивенко Трофим Романович
Рождение ребёнка
10.05.1911
Сын: Угнивенко Семен Трофимович
Отец ребёнка: Угнивенко Трофим Романович
ГАДО , Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-11,зап-26
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
01.04.1914
Сын: Угнивенко Никита Трофимович
Отец ребёнка: Угнивенко Трофим Романович
Смерть
Неизвестно