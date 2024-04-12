Корсун Соломония Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсун Соломония Анисимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Харченко Анна Михайловна

Отец ребёнка: Корсун Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Зленко Анна Михайловна

Отец ребёнка: Корсун Михаил Иосифович

Троицкая церковь, м/к 1917г / зап.№ 17 / , ГАДО , Ф - 265-1-10 / лист № 153 /.
Рождение ребёнка
11.05.1911

Сын: Корсун Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Корсун Михаил Иосифович

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 13 /, м/к-1911г... / зап.№ 27 /
Рождение ребёнка
19.04.1913

Дочь: Угнивенко Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Корсун Михаил Иосифович

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-12 // стр.№ 123 /, м/к-1913г.. / зап.№ 23 /
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсун Михаил Иосифович

Смерть
Неизвестно
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