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Корсун Григорий Иосифович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

До 1941

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Корсун Иосиф Алексеевич

Мать: Корсун Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Дьяченко Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Бракосочетание
До 1900

Жена: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич

Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Корсун Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Рождение ребёнка
10.03.1914

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 10 /, м/к-1914г./ зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
24.01.1916

Сын: Корсун Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 102 /, м/к-1916г.. / зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
17.11.1920

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 122 /, м/к-1920г./ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Корсун Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Корсун Анна / Гана / Михайловна

Смерть
До 1941
Похороны
Неизвестно
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