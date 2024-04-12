Корсун Анна / Гана / Михайловна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиОколо 1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Дьяченко Агафья Григорьевна
Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович
Бракосочетание
До 1900
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Корсун Кузьма / Косьма / Григорьевич
Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
10.03.1914
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-9 // стр.№ 10 /, м/к-1914г./ зап.№ 14 /
Рождение ребёнка
24.01.1916
Сын: Корсун Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович
Троицкая церковь Изюмского уезда сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-10 // стр.№ 102 /, м/к-1916г.. / зап.№ 3 /
Рождение ребёнка
17.11.1920
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-11 // стр.№ 122 /, м/к-1920г./ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
Около 1922
Сын: Корсун Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Корсун Григорий Иосифович
Смерть
Около 1961
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно